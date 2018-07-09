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Н. Сергунина: Розничный товарооборот Москвы в январе-мае вырос на 5,1% — до 1,9 трлн руб.
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Н. Сергунина: Розничный товарооборот Москвы в январе-мае вырос на 5,1% — до 1,9 трлн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Розничный товарооборот Москвы с января по май этого года вырос на 5,1% и составил почти 1,9 трлн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.
«В 2018 г. в Москве продолжился рост розничной торговли. Торговый оборот по итогам первых пяти месяцев увеличился на 5,1% и достиг 1,87 трлн руб.», — сказала вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, торговый оборот продовольственных товаров увеличился в текущих ценах на 5,7%, непродовольственных — на 4,4%.
«Рост зарплат населения дал хороший импульс развитию столичной розничной торговли, а также сферы услуг», — добавила Н. Сергунина.
Агентство «Москва»: последние новости
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