Н. Сергунина: Розничный товарооборот Москвы в январе-мае вырос на 5,1% — до 1,9 трлн руб.

Розничный товарооборот Москвы с января по май этого года вырос на 5,1% и составил почти 1,9 трлн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города. «В 2018 г. в Москве продолжился рост розничной торговли. Торговый оборот по итогам первых пяти месяцев увеличился на 5,1% и достиг 1,87 трлн руб.», — сказала вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина , слова которой приводятся в сообщении. Как отмечает пресс-служба, торговый оборот продовольственных товаров увеличился в текущих ценах на 5,7%, непродовольственных — на 4,4%. «Рост зарплат населения дал хороший импульс развитию столичной розничной торговли, а также сферы услуг», — добавила Н. Сергунина.