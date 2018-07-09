Власти начинают изымать валюту из обращения

Власти РФ начинают изымать валюту из обращения и ограничивать импорт

Основой финансовой политики российского правительства на ближайшие три года станет масштабная программа по изъятию иностранной валюты из оборота.

На скупку валюты с 2019 по 2021 год будет потрачено 8,518 трлн рублей.

В прошлом году на эти цели ушло 900 млрд рублей, в текущем — запланировано 2,74 трлн рублей, а в следующем — 3,42 трлн рублей.

Это даже больше, чем две священные коровы правительства РФ: трат на оборону (2 трлн рублей) и на полицию (2,8 трлн рублей).

Слабый рубль в сочетании с низкой доступностью валюты ограничат возможности населения и бизнеса закупать импортные товары.

Хитрецы из Минфина

Идея Минфина состоит в том, чтобы вынудить ЦБ проводить эмиссию рублевой массы, против чего на Неглинной традиционно возражают, считает завкафедрой финансового менеджмента Российского экономического университета Константин Орлов

"Минфину, как всегда, не хватает денег на финансирование всех тех проектов, которые запланированы на предстоящие годы. Но потребовать от ЦБ напечатать эти деньги просто так нереально, потому что это убьет политику таргетирования инфляции, которая для регулятора является «священной коровой». Поэтому Минфин идет на такую хитрость", — сказал «Ридусу» эксперт.

Конечно, таким образом Минфин пытается подменить собой Центробанк, но иного способа накачать экономику рублями у него нет. Кроме того, таким способом одним выстрелом убивается и второй заяц: у монетарных властей появляется возможность волевой манипуляции валютным курсом — в данном случае, недопущения укрепления рубля на волне высоких цен на нефть.

"Минфин, как видно из опубликованных планов, все-таки не собирается откачивать из экономики все сто процентов валюты — это бы означало жесткую фиксацию курса рубля. Но коридор колебаний курса сужается очень существенно, не оставляя «воздуха» для валютных спекуляций", — говорит эксперт.

Второй вопрос: что финансовые власти с этой валютой собираются делать? Будет ли она лежать мертвым грузом или пойдет в дело, что бы под этим не понималось?

"Судя по планам правительства, в самой близкой перспективе валюта будет именно лежать без движения, потому что ее основная функция сейчас — не допускать укрепления рубля своим избытком на валютном рынке. Но в более далекой перспективе эта валюта может быть использована по «прямому назначению» — с целью сгладить резкие колебания обменного курса, если в мировой экономике произойдут какие-то серьезные неприятности: например, просадки нефти ниже 40 долларов", — полагает Орлов.

Сила рубля в его слабости

В рамках бюджетного правила с февраля 2017 года правительство с помощью ЦБ скупает на бирже валюту на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые получает от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

Контроль за попытками рубля укрепиться является целенаправленной политикой финансовых властей РФ , подтверждает Президент Клуба финансовых директоров Олег Семенов

"Ослабление рубля к доллару должно оцениваться как успех политики российского Минфина. Потому что именно такую цель финансовые власти России перед собой и ставят", — сказал он ранее «Ридусу».

Ослабление рубля к доллару, бесспорно, осложняет жизнь большинству населения России, потому что оно косвенно добавляет к росту потребительских цен, но с точки зрения Минфина в этом есть польза (правда, мало ощутимая каждым конкретным жителем страны).