Валютная ликвидность от Казначейства будет весьма кстати 

В ноябре Минфин планирует начать предоставлять валютную ликвидность банкам (сейчас валюта размещается на депозитах банков из узкого круга) посредством валютного свопа не только на короткие сроки. Отметим, что с начала года в результате интервенций Минфин изъял с рынка 28 млрд долл., что стало одной из основных причин (другой причиной, помимо выплаты дивидендов, является повышение долларовых ставок, стимулирующее отток капитала), по которым сейчас базисные спреды (IRS-CCS, OIS-FX swap) находятся на локальных максимумах (в частности, 1-летний спред составляет 162 б.п., что на 64 б.п. шире, чем было в начале мая).
Мы считаем, что до конца лета и осенью ситуация с валютной ликвидностью продолжит ухудшаться (препятствие сужению базисов), поскольку банки исчерпали свой запас свободной валюты уже в мае, и еще предстоят платежи по внешнему долгу. В этой связи возвращение изъятой валюты Минфином обратно на локальный рынок (скорее всего, стоимостью значительно ниже, чем валютный своп от ЦБ, учитывая, что валютные депозиты Казначейства сейчас заметно дешевле валютной ликвидности по свопу ЦБ) ограничит масштаб расширения базиса (но лишь в ноябре).