МТА сообщила о снижении цен на бензин в Москве

По данным статистики Московской топливной ассоциации (МТА), за минувшую неделю со 2 по 9 июля цены на бензин в столице незначительно снизились. Об этом сообщает РИА «Новости».

На 9 июля на московских заправках средняя цена на дизельное топливо снизилась на 1 копейку и составила, таким образом, 44,27 рублей. Бензин марки Аи-92 также подешевел на 1 копейку до 42,26 рублей за литр, цена на Аи-95 снизилась на 2 копейки и составила 45,70 рублей за литр.

Отмечается, что в начале июня цены на бензин превысили 43 рубля за литр. Последний раз рост цен на горючее наблюдался на неделе с 31 мая по 4 июня.

Ранее сообщалось, что, по данным Федерации автовладельцев России, на 76% российских АЗС недоливают топливо.