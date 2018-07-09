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МТА сообщила о снижении цен на бензин в Москве
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МТА сообщила о снижении цен на бензин в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
По данным статистики Московской топливной ассоциации (МТА), за минувшую неделю со 2 по 9 июля цены на бензин в столице незначительно снизились. Об этом сообщает РИА «Новости».
На 9 июля на московских заправках средняя цена на дизельное топливо снизилась на 1 копейку и составила, таким образом, 44,27 рублей. Бензин марки Аи-92 также подешевел на 1 копейку до 42,26 рублей за литр, цена на Аи-95 снизилась на 2 копейки и составила 45,70 рублей за литр.
Отмечается, что в начале июня цены на бензин превысили 43 рубля за литр. Последний раз рост цен на горючее наблюдался на неделе с 31 мая по 4 июня.
Ранее сообщалось, что, по данным Федерации автовладельцев России, на 76% российских АЗС недоливают топливо.
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