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Фунт дорожает к доллару на ожиданиях более «мягкого» Brexit
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Фунт дорожает к доллару на ожиданиях более «мягкого» Brexit 

Прайм 3 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник растет после отставки британского министра по Brexit Дэвида Дэвиса, что усилило ожидания более «мягкого» плана выход страны из состава ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.04 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,3327 доллара с 1,3287 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1766 доллара за евро с 1,1745 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,46 иены за доллар со 110,47 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 93,86 пункта.
В воскресенье Дэвид Дэвис ушел в отставку из-за того, что считает подход премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в вопросе таможенных и торговых отношений с ЕС после Brexit слишком уступчивым по отношению к Евросоюзу. На место Дэвиса в понедельник был назначен бывший министр по жилищному строительству и экс-замминистра юстиции Доминик Рааб.
"Теперь «мягкий» Brexit — это основной план. Трейдеры полагают, что ЕС получит больше уступок от Великобритании, в результате чего образуется что-то вроде таможенного союза, что выгодно для рынков", — цитирует агентство Рейтер стратега Nomura Джордана Рочестера (Jordan Rochester).
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