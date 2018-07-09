Валютные резервы Китая незначительно выросли в июне

Пекин, 9 июля / Синьхуа / — По состоянию на конец июня 2018 года валютные резервы Китая составили 3,1121 трлн долл. США , увеличившись на 1,5 млрд долл. по сравнению с концом мая. Об этом сообщил в понедельник Народный банк Китая /Центробанк/.

Незначительный рост валютных резервов страны в прошлом месяце обусловлен рядом факторов, включая стабильность валютного рынка, сбалансированность международных расчетов, небольшое повышение индекса доллара США и др., заявили в Государственном управлении валютного контроля /ГУВК/ Китая.

"Согласно прогнозам, рост экономики Китая по итогам этого года составит не менее 6,5 проц., что позволит обеспечить стабильность валютного курса и валютных резервов страны", — считает старший научный сотрудник аналитического центра China Finace 40 Forum Гуань Тао.

Имеются все необходимые условия для обеспечения устойчивого роста китайской экономики, что является основной гарантией стабильного функционирования валютного рынка, отметили в ГУВК.