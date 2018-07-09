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ЦБ: Госрасходы могут нейтрализовать замедление темпов роста ВВП из-за увеличения НДС
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ЦБ: Госрасходы могут нейтрализовать замедление темпов роста ВВП из-за увеличения НДС 

Прайм 3 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Замедление темпов экономического роста вследствие налоговых реформ, которые заключаются в росте НДС, может быть нейтрализовано за счет увеличения госрасходов, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Правительство РФ в июне одобрило законопроект о повышении НДС до 20% с 18% с 2019 года.
"Я должна сказать, что ситуация не очень однозначна с прогнозом на 2019 год. Конечно, сами по себе налоговые меры в год их введения приведут к замедлению темпов экономического роста, но мы, с другой стороны, обсуждаем, по сути, увеличение государственных расходов — создание инфраструктурного фонда… это некоторое увеличение государственного спроса, который может как минимум частично, может быть, даже полностью компенсировать влияние налоговых мер на экономический рост", — сказала Юдаева.
Госдума в начале июля приняла закон о создании Фонда развития для реализации инфраструктурных проектов, который будет формироваться за счет бюджетных средств для финансового обеспечения госпрограмм РФ. Средства пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, связанных с реализацией указов президента РФ. При этом не истраченные в течение года средства будут переходить на те же самые цели на следующий год.
Банк России в середине июня сообщил, что ожидает роста ВВП России во втором и третьем кварталах в диапазоне 1,1-1,6%, темпы роста российской экономики в текущем году регулятор оценил в 1,5–2%.
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