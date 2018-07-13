Ещё
Россия потеряет 30 млн тонн урожая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минсельхоз: урожай пшеницы в РФ в 2018 году может составить 64,4 млн тонн 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует урожай пшеницы в 2018 году в объеме 64,4 млн т, общий прогноз по урожаю зерна сохраняется на уровне 100 млн т.
Такие данные сообщил ТАСС представитель министерства.
"Общий объем потерь урожая может составить около 30 млн т, а валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 млн т, в том числе пшеницы — 64,4 млн т", — сказал он.
Как отметили в министерстве, в 2018 году в ряде субъектов России наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В частности, в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чеченской Республики, Республики Крым, Волгоградской области, Республики Алтай, Республики Калмыкия.
По данным Минсельхоза, режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях, наблюдаются засушливые явления на территориях Самарской и Саратовской областей, на части территории Ставропольского края.
"Еще в восьми субъектах РФ режим чрезвычайной ситуации объявлен в результате переувлажнения почвы (Алтайский край, Архангельская область, Республика Саха, Томская область, Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область, Забайкальский край). В Тюменской, Курганской и Свердловской областях из-за обильных осадков, сроки сева были сдвинуты на 2-3 недели, что может привести к значительному снижению урожайности", — указали в министерстве.
Урожай зерна в РФ в 2017 году составил рекордные 135,4 млн т, в том числе — 85,9 млн т пшеницы. Экспорт зерновых в 2017-2018 сельхозгоду достиг 52,4 млн т.
ТАСС: последние новости
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией Bloomberg: Россия готова к тому, что Трамп в Хельсинки поднимет вопрос о ценах на нефть Лавров: позиция США по "Северному потоку - 2" носит идеологический характер
Комментарии1  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место32
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»209
В СССР за такое убивали143
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина329
Путевки в Турцию отдают почти даром90
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение