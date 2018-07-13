Россия потеряет 30 млн тонн урожая

Минсельхоз: урожай пшеницы в РФ в 2018 году может составить 64,4 млн тонн

Министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует урожай пшеницы в 2018 году в объеме 64,4 млн т, общий прогноз по урожаю зерна сохраняется на уровне 100 млн т.

Такие данные сообщил ТАСС представитель министерства.

"Общий объем потерь урожая может составить около 30 млн т, а валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 млн т, в том числе пшеницы — 64,4 млн т", — сказал он.

По данным Минсельхоза, режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях, наблюдаются засушливые явления на территориях Самарской и Саратовской областей, на части территории Ставропольского края

Урожай зерна в РФ в 2017 году составил рекордные 135,4 млн т, в том числе — 85,9 млн т пшеницы. Экспорт зерновых в 2017-2018 сельхозгоду достиг 52,4 млн т.