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Сводный опережающий индекс ОЭСР обещает сохранение устойчивого темпа роста в регионе
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Сводный опережающий индекс ОЭСР обещает сохранение устойчивого темпа роста в регионе 

Банки.ру 40 минут назад
Данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) от Организации экономического сотрудничества и развития продолжают предсказывать устойчивый темп роста в регионе в целом.
Индекс CLI для зоны ОЭСР уменьшился до 99,9 пункта в мае со 100 пунктов в апреле. Среди стран «большой семерки» индикатор также незначительно снизился — до 100 пунктов со 100,1 пункта.
Стабильный темп роста ожидается в США (100,2 пункта) и Японии (100 пунктов), в то время как ослабление прогнозируется в Соединенном Королевстве (99,1 против 99,2 пункта), Канаде (99,6 против 99,8) и еврозоне (99,9 пункта против 100,1), включая Германию (100,2 пункта против 100,3), Францию (99,7 против 99,9) и Италию (100 против 100,2 пункта).
В России ожидается устойчивый темп роста (100,7 пункта против 100,8 пункта), в то время как в Бразилии появляются предварительные признаки ослабления темпов роста (103,6 пункта против 103,7), а в Китае рост набирает обороты (99,6 пункта против 99,3 пункта).
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