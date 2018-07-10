Сводный опережающий индекс ОЭСР обещает сохранение устойчивого темпа роста в регионе

Данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) от Организации экономического сотрудничества и развития продолжают предсказывать устойчивый темп роста в регионе в целом.

Индекс CLI для зоны ОЭСР уменьшился до 99,9 пункта в мае со 100 пунктов в апреле. Среди стран «большой семерки» индикатор также незначительно снизился — до 100 пунктов со 100,1 пункта.