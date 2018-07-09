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ОЭСР: Экономическая активность в РФ в мае снизилась
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ОЭСР: Экономическая активность в РФ в мае снизилась 

Прайм 3 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Уровень экономической активности в России в мае снизился до 100,7 пункта с пересмотренного показателя апреля в 100,8 пункта, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Индикатор апреля был пересмотрен в сторону уменьшения на 0,2 пункта с первоначальной оценки в 101 пункт.
Несмотря на снижение в мае, в России ожидается стабильный рост экономической активности, отмечается в релизе.
В Индии индекс в мае вырос до 101,4 пункта со 101,2 пункта в апреле, в Бразилии — снизился до 103,6 пункта со 103,7 пункта. В Китае индекс увеличился до 99,6 пункта с апрельского уровня в 99,3 пункта.
В большинстве экономически развитых стран индексы снизились. В частности, CLI Великобритании опустился до 99,1 пункта с 99,2 пункта месяцем ранее, во Франции — до 99,7 пункта с 99,9 пункта. Показатель Германии уменьшился до 100,2 пункта со 100,3 пункта, Италии — до 100 пунктов со 100,2 пункта в апреле. Экономическая активность в Канаде снизилась до 99,6 с 99,8 пункта. В Японии и США индекс сохранился на уровне апреля: в Японии — 100 пунктов, в США — 100,2 пункта. Агрегированный CLI стран «большой семерки» снизился до 100 пунктов со 100,1 пункта.
ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.
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