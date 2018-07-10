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Безработица в странах ОЭСР в мае упала до 5,2%
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Безработица в странах ОЭСР в мае упала до 5,2% 

Банки.ру 6 часов назад
Уровень безработицы в странах ОЭСР в мае 2018 года сократился на 0,1 процентного пункта, до 5,2%, снижение показателя продолжается второй месяц подряд. Об этом сообщается в официальном отчете организации, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
В апреле показатель составлял 5,3%, а с января по март 2018 года — 5,4%. В странах «большой семерки» уровень безработицы снизился до 4,5% в мае с 4,6% в апреле.
В еврозоне и ЕС уровень безработицы остался стабильным в мае — 8,4% и 7% соответственно. Больше всего уровень безработицы сократился в Италии (до 10,7%), далее следует Швеция (до 6,1%), Испания (до 15,8%) и Австрия (до 4,6%).
Уровень безработицы также снизился в Японии на 0,3 п.п. (до 2,2%), на 0,2 п.п. — в Австралии (до 5,4%) и в Мексике (до 3,2%), и на 0,1 п.п. — в США (до 3,8%). В Корее уровень безработицы вновь вырос в мае на 0,2 п. п., до 4% после снижения до 3,8% в апреле.
Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Испании и Италии, в то время как самый низкий — в Чехии (2,3%) и Японии (2,2%).
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