Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 1,97%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансов, инфраструктуры и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite подорожал на 1,97%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции PT First Indo American Leasing Tbk (JK:FINN), которые подорожали на 26,0 п. (34,67%), закрывшись на отметке в 101,00. Котировки Siwani Makmur Tbk (JK:SIMA) выросли на 38,00 п. (34,55%), завершив торги на уровне 148,00. Бумаги Eratex Djaja Tbk (JK:ERTX) выросли в цене на 28,0 п. (34,15%), закрывшись на отметке 110,00.

Лидерами падения стали акции PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (JK:CSIS), цена которых упала на 245,000 п. (25,00%), завершив сессию на отметке 735,00. Акции Guna Timur Raya PT (JK:TRUK) поднялись на 200,000 п. (24,69%), закрывшись на уровне 610,00, а Sona Topas Tourism Industry (JK:SONA) снизились в цене на 495,000 п. (21,52%) и завершили торги на отметке 1.805,000.

На фондовой бирже Индонезии количество подорожавших бумаг (276) превысило количество закрывшихся в минусе (112), а котировки 110 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе потерял 0,18%, или 0,13, достигнув отметки $73,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,86%, или 0,66, до $77,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,69%, или 8,70, до отметки $1.264,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR снизилась на 0,31% до 14.299,2, а котировки AUD/IDR повысились на 0,20%, достигнув отметки 10.687,85.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 93,56.