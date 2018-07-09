Ещё
Эксперт: Правительство намерено максимально обезопасить россиян от грядущего экономического кризиса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Правительство намерено максимально обезопасить россиян от грядущего экономического кризиса 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее Минфин опубликовал документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.
Ожидается, что профицит бюджета РФ, по прогнозам ведомства, в 2019 году вырастет до 1,8 процента.
Существенно увеличатся доходы от нефтегазовой сферы — дополнительно страна получит в этом году 2,74 триллиона рублей. Основная часть доходов будет направлена в фонд национального благосостояния для формирования резервов, передает rueconomics.ru.
Завкафедрой теории менеджмента и бизнес— технологий РЭУ, профессор, доктор наук Валерий Масленников отметил, что правительство РФ использует «стратегию накопления».
— Анализ планируемых доходов российского бюджета говорит о том, что в первую очередь правительство намерено максимально обезопасить россиян от грядущего экономического кризиса, который в обозримом будущем принесут резкие колебания американский валюты на мировых биржах. пенсии и соцвыплаты российских граждан будут максимально защищены за счет перенаправления максимума средств в Фонд национального благосостояния, — отметил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
Вечерняя Москва: последние новости
Американский разочаровался в санкциях против России Названы примерные сроки строительства моста на Сахалин Дональд Трамп раскритиковал Германию за большие траты на российский газ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
Борис Джонсон ушел в отставку66
ЕС дал Порошенко миллиард евро41
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение