Эксперт: Правительство намерено максимально обезопасить россиян от грядущего экономического кризиса 

Ранее Минфин опубликовал документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.
Ожидается, что профицит бюджета РФ, по прогнозам ведомства, в 2019 году вырастет до 1,8 процента.
Существенно увеличатся доходы от нефтегазовой сферы — дополнительно страна получит в этом году 2,74 триллиона рублей. Основная часть доходов будет направлена в фонд национального благосостояния для формирования резервов, передает rueconomics.ru.
Завкафедрой теории менеджмента и бизнес— технологий РЭУ, профессор, доктор наук Валерий Масленников отметил, что правительство РФ использует «стратегию накопления».
— Анализ планируемых доходов российского бюджета говорит о том, что в первую очередь правительство намерено максимально обезопасить россиян от грядущего экономического кризиса, который в обозримом будущем принесут резкие колебания американский валюты на мировых биржах. пенсии и соцвыплаты российских граждан будут максимально защищены за счет перенаправления максимума средств в Фонд национального благосостояния, — отметил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».