Эксперт: Правительство намерено максимально обезопасить россиян от грядущего экономического кризиса

Ранее Минфин опубликовал документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года.

Ожидается, что профицит бюджета РФ , по прогнозам ведомства, в 2019 году вырастет до 1,8 процента.

Существенно увеличатся доходы от нефтегазовой сферы — дополнительно страна получит в этом году 2,74 триллиона рублей. Основная часть доходов будет направлена в фонд национального благосостояния для формирования резервов, передает rueconomics.ru.

Завкафедрой теории менеджмента и бизнес— технологий РЭУ, профессор, доктор наук Валерий Масленников отметил, что правительство РФ использует «стратегию накопления».