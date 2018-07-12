Кабмин одобрил план по повышению инвестиций в РФ до 25% от ВВП

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство добрило план по повышению уровня инвестиций в основной капитал в России до 25% от ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Если всем все понятно, давайте информацию к сведению примем и одобрим этот проект плана, чтобы он стал основой для работы", — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что правительство намерено увеличить объем инвестиций для выполнения нового майского указа президента.

Как стало известно, планируется выделить 737,3 млрд руб. в 2019 году, 686,2 млрд руб. — в 2020 году и 468,5 млрд руб. — в 2021 году.