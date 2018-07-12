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Кабмин одобрил план по повышению инвестиций в РФ до 25% от ВВП
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Кабмин одобрил план по повышению инвестиций в РФ до 25% от ВВП 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство добрило план по повышению уровня инвестиций в основной капитал в России до 25% от ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Если всем все понятно, давайте информацию к сведению примем и одобрим этот проект плана, чтобы он стал основой для работы", — сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что правительство намерено увеличить объем инвестиций для выполнения нового майского указа президента.
Как стало известно, планируется выделить 737,3 млрд руб. в 2019 году, 686,2 млрд руб. — в 2020 году и 468,5 млрд руб. — в 2021 году.
В протоколе совещания по расходам на реализацию федеральных целевых программ указано на необходимость софинансирования строительства фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в Республике Северная Осетия — Алания, а также внесения корректировок в госпрограмму «Развитие транспортной системы».
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