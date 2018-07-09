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Не туда: доходы от штрафов минуют бюджет Ростовской области
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Не туда: доходы от штрафов минуют бюджет Ростовской области 

Деловое сообщество 2 часа назад
Такое перераспределение доходов принесет бюджету Ростовской области убыток в 1,1 млрд рублей и внесет серьезный дисбаланс в нагрузку на региональные бюджеты всех субъектов РФ. Спикер донского парламента Александр Ищенко на парламентских слушаниях, которые проходят в Госдуме, назвал это проблемой «в разрезе роста расходов, которые нас ожидают в ближайшее время», передаёт ИА REGNUM.
Президент России Владимир Путин 4 июня подписал закон, согласно которому с 2019 года штрафы за нарушение правил дорожного движения будут направляться в региональные дорожные фонды. Изменения вносятся в п. 4 ст. 179 Бюджетного кодекса России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Инициатором законопроекта выступило Министерство транспорта России для исполнения поручений президента, касающихся дополнительных источников доходов для дорожных фондов. В ведомстве считают, что такая мера позволит вдвое увеличить расходы на строительство и реконструкцию региональных дорог.
«Безусловно, правильное решение, благое для дорожного строительства, развития инфраструктуры, логистики, но для бюджета нашей области это означает необходимость изыскать 1,1 млрд собственных доходных источников, не носящих целевой характер. Конечно, с точки зрения федерального бюджета цифры, вероятно, выглядят микроскопическими, но для регионов — это более чем серьёзная проблема в разрезе роста расходов, которые нас ожидают в ближайшее время», — уверен председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Спикер надеется, что федеральные власти подготовят законодательные решения, позволяющие данный дисбаланс нивелировать. Ведь нагрузка на областной бюджет и без того достаточно велика.
Согласно данным Минтранса, количество автомобилей на донских дорогах за последние годы увеличилось в десятки раз. Нагрузка на транспортную сеть очень велика, в Ростовской области в 2016 году на 1000 человек приходилось 305 легковых автомобилей. Проблема ремонта автодорог местного значения достаточно остро стоит в Ростовской области, признает Минтранс. Регион занимает 5 место в стране по грузообороту, нагрузка на транспортную сеть возросла за последние шесть лет на 30%.
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