Подписи 2,5 млн россиян против повышения пенсионного возраста рассмотрят в Госдуме

Представители Конфедерации труда России передали подписи 2,5 млн жителей страны против повышения пенсионного возраста в Государственную думу . Об этом сообщается на онлайн-платформе для размещения петиций Сhange.org.

Проект закона о пенсионной реформе в России будет рассмотрен депутатами Госдумы во втором чтении до конца июля. Создатели петиции отмечают, что собранные подписи должны донести до слуг народа позицию миллионов россиян по вопросу повышения пенсионного возраста.

Известно, что содействие при подготовке к передаче подписей КТР оказали члены фракции «Справедливая Россия» . Отмечается, что все подписи, поставленные в режиме онлайн, были распечатаны и размещены в 36 коробках.

Ранее авторы петиции высказали требование не повышать возраст выхода на пенсию в России и решить проблемы финансирования Пенсионного фонда иным путем.

Кстати, в стране продолжают проходить митинги против грядущей пенсионной реформы.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен на заседании федерального правительства 14 июня. Согласно документу, поэтапное повышение возраста выхода на пенсию начнется уже в 2019 году. В результате реформирования к 2028 году пенсионный возраст мужчин увеличится с 60 до 65 лет, а к 2034 году женщины будут уходить на заслуженный отдых не в 55, а в 63 года.

Фото: ktr.su