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Роструд счел возрастных работников подарком для экономики
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Глава Роструда счел работников старшего поколения подарком для экономики 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: ТАСС
Люди старшего поколения после увеличения пенсионного возраста могут стать серьезным ресурсом для развития экономики, бизнесу следует найти отрасли для таких сотрудников, заявил глава Роструда Всеволод Вуколов.
«То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос (увеличения пенсионного возраста), это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», — сказал он, передает ТАСС.
Вуколов подчеркнул, что тянуть дальше с увеличением пенсионного возраста нельзя. Если в 1970 году в России было примерно 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас практически 1,8. При этом, по данным Роструда, 50% людей пенсионного возраста (сегодня это женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет) продолжают работать.
«Сегодня возможность работы этой категории граждан есть. Необходимо просто понять и сделать определенный прогноз, какие профессии, в том числе в разрезе страны нужны, и, мне кажется, предприниматели нам здесь должны помочь в плане построения прогнозов, связанных с тем, кто сегодня будет нужен в первую очередь», — отметил глава Роструда.
По его мнению, работодатели и службы занятости должны реализовывать образовательные программы для граждан 45-50 лет, чтобы они смогли найти себя на рынке труда.
В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что поправки в пенсионное законодательство направлены в первую очередь на увеличение размера пенсий.
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