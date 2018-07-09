В ЦБ нашли способ для нейтрализации замедления темпов роста ВВП

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что замедление темпов экономического роста из-за роста НДС может быть нейтрализовано за счет увеличения госрасходов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что ситуация с прогнозом на 2019 год не очень однозначна.

"Конечно, сами по себе налоговые меры в год их введения приведут к замедлению темпов экономического роста, но мы, с другой стороны, обсуждаем, по сути, увеличение государственных расходов — создание инфраструктурного фонда…", — сказала Юдаева.

Зампред ЦБ добавила, что это некоторое увеличение государственного спроса может даже полностью компенсировать влияние налоговых мер на экономический рост.