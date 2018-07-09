Обнародован план налоговой политики 2019-2021

Минфин направил в Госдуму документ, содержащий основные показатели налоговой системы на ближайшие 3 года (2019-2021).

В Основных критериях налоговой политики закреплены: 20 процентов основная ставка по НДС и существующие сегодня ставки основных налогов. Например, 20 процентов по налогу на прибыль с тем же распределением (2/17 — федеральный/региональный бюджет) и 30 процентов по страховым взносам.