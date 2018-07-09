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Обнародован план налоговой политики 2019-2021
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Обнародован план налоговой политики 2019-2021 

Время бухгалтера 4 часа назад
Минфин направил в Госдуму документ, содержащий основные показатели налоговой системы на ближайшие 3 года (2019-2021).
В Основных критериях налоговой политики закреплены: 20 процентов основная ставка по НДС и существующие сегодня ставки основных налогов. Например, 20 процентов по налогу на прибыль с тем же распределением (2/17 — федеральный/региональный бюджет) и 30 процентов по страховым взносам.
Среди новшеств: сокращение срока камеральной проверки с 3 до 2 месяцев (с право руководителя ИФНС продлить до трех), а также отмена обязанности собирать и подавать инспекторам документацию, доказывающую факт вывоза товаров для обоснования нулевой ставки по НДС при экспорте.
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