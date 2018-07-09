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ЦБ: Инфляционное давление в РФ выросло на фоне увеличения НДС
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ЦБ: Инфляционное давление в РФ выросло на фоне увеличения НДС 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Инфляционное давление в РФ несколько выросло на фоне увеличения НДС, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
"Среди различий между нашим прогнозом и прогнозом правительства мы видим прежде всего различия по оценке инфляции этого года. Правительство прогнозирует 3,1%, мы прогнозируем 3,5-4%. Считаем, что уже инфляционное давление несколько увеличилось. К концу года мы можем наблюдать влияние через ожидания введения налоговых мер, но на следующий год у нас оценки пока достаточно близки: наш прогноз — 4-4,5%, оценка правительства — 4,3%. В принципе близки и наши оценки доходов бюджета", — сказала она, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме по основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы.
Правительство РФ в июне одобрило законопроект о повышении НДС до 20% с 18%. По оценке ЦБ РФ, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 процентный пункт.
По данным Росстата, инфляция в РФ в годовом выражении в июне замедлилась до 2,3% с 2,4%, в месячном — до 0,5% с 0,4%.
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