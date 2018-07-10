Инфляционные ожидания — назад в 2017

Инфляционные ожидания продемонстрировали существенный рост по итогам июня (до 9.8% с 8.6% по итогам мая). Рост цен на бензин, который отметили 57% опрошенных, стал основным фактором повышения общего уровня инфляционных ожиданий. Предстоящее с 2019 года повышение НДС является дополнительным фактором, который будет препятствовать возврату инфляционных ожиданий к более низким уровням.

Инфляционные ожидания выросли на всех горизонтах (1 месяц, 12 месяцев, 3 года), ухудшились и потребительские настроения населения. Значение 9.8% соответствует уровню инфляционных ожиданий октября 2017 года, когда ключевая ставка составляла 8.5% (против текущих 7.25%). По нашим наблюдениям, Банк России снижает ставку, если разница между инфляционными ожиданиями и ставкой снижается примерно до 1.3 процентного пункта. В настоящее время разрыв расширился до 2.55 процентного пункта и будет сужаться крайне медленно.

Банк России еще в июне сообщил, что ставка может остаться на текущем уровне до конца года. Мы тогда писали, что в целом сохраняется вероятность 1 снижения. Последние данные по инфляционным ожиданиям существенно снизили эту вероятность.

Нордеа