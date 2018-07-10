Ещё
Инфляционные ожидания — назад в 2017
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инфляционные ожидания — назад в 2017 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Инфляционные ожидания продемонстрировали существенный рост по итогам июня (до 9.8% с 8.6% по итогам мая). Рост цен на бензин, который отметили 57% опрошенных, стал основным фактором повышения общего уровня инфляционных ожиданий. Предстоящее с 2019 года повышение НДС является дополнительным фактором, который будет препятствовать возврату инфляционных ожиданий к более низким уровням.
Инфляционные ожидания выросли на всех горизонтах (1 месяц, 12 месяцев, 3 года), ухудшились и потребительские настроения населения. Значение 9.8% соответствует уровню инфляционных ожиданий октября 2017 года, когда ключевая ставка составляла 8.5% (против текущих 7.25%). По нашим наблюдениям, Банк России снижает ставку, если разница между инфляционными ожиданиями и ставкой снижается примерно до 1.3 процентного пункта. В настоящее время разрыв расширился до 2.55 процентного пункта и будет сужаться крайне медленно.
Банк России еще в июне сообщил, что ставка может остаться на текущем уровне до конца года. Мы тогда писали, что в целом сохраняется вероятность 1 снижения. Последние данные по инфляционным ожиданиям существенно снизили эту вероятность.
Нордеа
Прайм: последние новости
Минтруд РФ не считает нужным заключение трудовых договоров между самозанятыми и физлицами Саммит ЕС-Украина приветствует решение ЕС предоставить стране макрофинансовую помощь Рубль проигнорировал трехлетние планы Минфина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог127
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA146
Проценты по кредитам перейдут по наследству99
Второй мегамост может стать тоннелем54
От Тимати потребовали «ответить за базар»31
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
00:30
От Тимати потребовали «ответить за базар»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение