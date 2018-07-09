«Прайм»: Цены на моторное топливо в РФ за неделю продолжили снижаться

МОСКВА , 9 июл — ПРАЙМ. Оптовые цены на моторное топливо в РФ со 2 по 6 июня продолжили снижаться, следует из данных агентства «Прайм».

Оптовые партии бензина 92 Класс 5 в течение прошлой недели подешевели на 737 рублей за тонну — до 54,987 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена на бензин 95 Класс 5 за указанный период снизилась на 643 рубля, составив 56,298 тысячи рублей за тонну.

В отличие от бензина, дизельное топливо летнее Класс 5 подешевело незначительно — на 135 рублей, до 50,751 тысячи рублей за тонну.

Удешевление моторного топлива происходит благодаря экстренным мерам, принятым со стороны правительства и регулирующих структур РФ — прежде всего из-за снижения акцизов.