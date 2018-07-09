Ещё
«Прайм»: Цены на моторное топливо в РФ за неделю продолжили снижаться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Прайм»: Цены на моторное топливо в РФ за неделю продолжили снижаться 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Оптовые цены на моторное топливо в РФ со 2 по 6 июня продолжили снижаться, следует из данных агентства «Прайм».
Оптовые партии бензина 92 Класс 5 в течение прошлой недели подешевели на 737 рублей за тонну — до 54,987 тысячи рублей за тонну.
Оптовая цена на бензин 95 Класс 5 за указанный период снизилась на 643 рубля, составив 56,298 тысячи рублей за тонну.
В отличие от бензина, дизельное топливо летнее Класс 5 подешевело незначительно — на 135 рублей, до 50,751 тысячи рублей за тонну.
Удешевление моторного топлива происходит благодаря экстренным мерам, принятым со стороны правительства и регулирующих структур РФ — прежде всего из-за снижения акцизов.
Прайм: последние новости
Американский сенатор заявил, что санкции США против России не работают - СМИ Кудрин: Смягчение бюджетного правила на $5 позволило бы отложить повышение НДС на 6 лет Стоит ли ждать обвала нефтяных цен, предсказанного Минфином РФ?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
Борис Джонсон ушел в отставку66
ЕС дал Порошенко миллиард евро42
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение