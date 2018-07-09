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Водка подорожала в России
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Водка подорожала в России 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку от 38 до 39 градусов крепости повысили на четыре рубля в рамках борьбы с «теневым бизнесом». Министерство юстиций зарегистрировало соответствующий приказ минфина, сообщил «Интерфакс».
Согласно документу, МРЦ на водку с крепостью в 37-38 градусов составляет 205 рублей. Цена на напиток крепостью 38-39 градусов также выросла с 201 до 205 рублей.
Минимальные отпускные цены оставили без изменений — 173 рубля для завода-производителя и 178 рублей при оптовых закупках. Унификацию объясняют риском злоупотреблений со стороны производителей водки, крепостью 38 градусов.
Курс доллара на мировых рынках в минувшую пятницу обесценился до минимума с начала лета. За один евро биржевым брокерам приходилось платить 1,178 доллара.
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