«Стратегия накопления» позволит России безболезненно пройти грядущий мировой экономический кризис

Прогноз Минфина на профицит бюджета на уровне 1,8% ВВП в 2019 году‍ дает дополнительные возможности российской экономике. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал завкафедрой теории менеджмента и бизнес— технологий РЭУ, профессор, доктор наук Валерий Масленников.

"Анализ планируемых доходов российского бюджета говорит о том, что в первую очередь правительство намерено максимально обезопасить россиян от грядущего экономического кризиса, который в обозримом будущем принесут резкие колебания американский валюты на мировых биржах. пенсии и соцвыплаты российских граждан будут максимально защищены за счет перенаправления максимума средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Эти же деньги станут «подушкой безопасности» в условиях кризиса.

Будет создан определенный резерв «кубышки», который станет неинвестиционным — деньги направляться на экономические проекты не будут. Прибыли сверх этого уже можно будет направлять на инфраструктурные проекты и другие меры по подъему экономики и доходов россиян. Но это в перспективе — весь мир настороженно ждет экономических флюктуаций и готовится к ним. Ориентировочно размер ФНБ будут формировать, на мой взгляд, на уровне 3-5 трлн рублей, но эта сумма может быть пересмотрена из-за кризисных явлений", — отмечает специалист.

Минфин опубликовал документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на будущую трехлетку. Профицит бюджета РФ , по прогнозам ведомства, в 2019 году вырастет до 1,8% ВВП, в 2020 и 2021 годах снизится до 1% и 0,6% ВВП соответственно. Вырастут и доходы от нефтегазовой сферы — дополнительно страна получит в этом году 2,74 трлн рублей, в 2019-м — 3,42 триллиона, в 2020-м — 2,74 трлн, в 2021 году — 2,355 триллиона рублей. Основные доходы этой отрасли будут направлены в ФНБ для формирования резервов.

"Подстраховка правительства предполагается не только по социальным и пенсионным выплатам — кабмин предполагает и недополучение налогов в результате планируемых реформ. к примеру, самозанятые граждане вряд ли побегут делать отчисления в бюджет — едва ли найдется в их рядах много сознательных граждан. То есть на начальном этапе реформ доходы будут ниже запланированных, и их необходимо покрывать.

Недобор может быть и в ряде других сфер, именно это затормозит на какое-то время инвестиции в перспективные проекты. Дальнейшие перспективы покажет состояние российской экономики после прохождения глобального кризиса, который может начаться уже в 2019-2020 годах. От того, какими потерями РФ пройдет этот непростой период, будет зависеть дальнейшая стратегия развития. Главное на сегодняшний день — сохранить уже имеющиеся темпы роста", — считает эксперт.

Источники и вложения

Нефтегазовые доходы считаются от превышения фактической стоимости нефти над заложенной в бюджете базовой ценой ($40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%). Согласно бюджетному правилу Минфин не тратит сверхдоходы от нефти, а направляет эти деньги на приобретение иностранной валюты на внутреннем рынке. Затем купленная валюта зачисляется в ФНБ. Основной целью этого механизма является стабилизация курса рубля и уменьшение зависимости российской экономики от углеводородов.

В июне Минфин перечислил в ФНБ приобретенную в 2017-м валюту примерно на 900 млрд рублей, в результате фонд увеличился до 4,84 трлн рублей. «В 2019 году ожидается существенное увеличение доходов федерального бюджета по отношению к ВВП, что связано с предполагаемыми изменениями налогового законодательства (в первую очередь, повышением ставки НДС с 18 до 20%), ростом нефтегазовых доходов на фоне более высокой цены на нефть по сравнению с заложенной в бюджет на текущий год и изменением ряда других макроэкономических показателей», — отмечает финансовое ведомство.

"Правительство определилось с источниками доходов на развитие экономики — это внутренние источники за счет налоговых реформ. Россияне со временем почувствуют положительный экономический эффект этих действий, но очень многое будет зависеть от внешней конъюнктуры. Не только от грядущих кризисных явлений глобального масштаба, но и из-за возможных новых санкций и торговых войн, курс на которые взяли США

Пока наиболее серьезным фактором роста экономики РФ является сельское хозяйство, другие отрасли проявляют себя менее явно. Нужны инвестиционные стратегии, а их готовить и реализовывать на пороге грядущего кризиса очень рискованно — сложные времена лучше проходить с «подушкой безопасности», то есть существенными накоплениями.

С имеющимися средствами в «кубышке» ФНБ можно воздействовать на экономику с помощью внутренних регуляторов — снижая акцизы или балансируя курс рубля. Это рычаги, которые ослабят влияние кризиса на российскую экономику, оставляя в ней деньги и возможности для сохранения определенного потенциала развития", — заключает Валерий Масленников.