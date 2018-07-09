Ещё
Средняя пенсия в России составит 20 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Средняя пенсия в России составит 20 тысяч рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Средний размер пенсии в России к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей. Как сообщают СМИ, об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, подготовлены дополнительные пенсионные реформы, которые повысят уровень жизни неработающих пенсионеров.
— В итоге размер пенсий по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится на сумму в среднем 1 тысячу рублей. К концу шестилетнего периода — в 2024 году мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей, с ростом уровня 2018 года на 35%, — пообещал первый вице-премьер.
Он отметил, что задачей правительства стало повышение продолжительности жизни граждан до 80 лет. При этом министр финансов считает, что жизнь пенсионеров «должна быть активной и здоровой». Улучшение уровня жизни планируется за счет поправок в налоговое законодательство и роста государственных заимствований на рынке.
Напомним, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что спустя 5-6 лет после повышения пенсионного возраста размер пенсионных выплат увеличится на 8-10%. По его словам, прирост составит 1 тысячу рублей в год. Правительство предложило увеличить возраст выхода на пенсию до 63 лет — для женщин и до 65 лет — для мужчин. Планируется, что новшества будут вводиться постепенно со следующего года.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 2019 года пенсионные выплаты составят не менее 40% от заработка. Таких результатов планируется достичь через повышение пенсионного возраста и с помощью новой системы расчета пенсий.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Росстандарт вводит меры против недолива на АЗС Законопроект о повышении НДС и обновлении тарифов страховых взносов принят в первом чтении Цены на бензин в России остановились
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку70
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
ЕС дал Порошенко миллиард евро43
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение