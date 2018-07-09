Средняя пенсия в России составит 20 тысяч рублей

Средний размер пенсии в России к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей. Как сообщают СМИ, об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявил глава Минфина Антон Силуанов . По его словам, подготовлены дополнительные пенсионные реформы, которые повысят уровень жизни неработающих пенсионеров.

— В итоге размер пенсий по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится на сумму в среднем 1 тысячу рублей. К концу шестилетнего периода — в 2024 году мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей, с ростом уровня 2018 года на 35%, — пообещал первый вице-премьер.

Он отметил, что задачей правительства стало повышение продолжительности жизни граждан до 80 лет. При этом министр финансов считает, что жизнь пенсионеров «должна быть активной и здоровой». Улучшение уровня жизни планируется за счет поправок в налоговое законодательство и роста государственных заимствований на рынке.

Напомним, глава Минтруда Максим Топилин заявил, что спустя 5-6 лет после повышения пенсионного возраста размер пенсионных выплат увеличится на 8-10%. По его словам, прирост составит 1 тысячу рублей в год. Правительство предложило увеличить возраст выхода на пенсию до 63 лет — для женщин и до 65 лет — для мужчин. Планируется, что новшества будут вводиться постепенно со следующего года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 2019 года пенсионные выплаты составят не менее 40% от заработка. Таких результатов планируется достичь через повышение пенсионного возраста и с помощью новой системы расчета пенсий.

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