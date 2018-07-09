Оценены темпы роста ВВП РФ для вхождения в топ-5 экономик

Кудрин оценил темпы роста ВВП для вхождения в пятерку крупнейших экономик

Алексей Кудрин. Средние темпы роста ВВП в 2,6% в ближайшие шесть лет недостаточны для вхождения России в топ-5 экономик мира, рост должен быть порядка 3,5%, считает глава Счетной палаты

"Сценарные условия (социально-экономического развития России. — Прим. ред.) предусматривают средние темпы роста 2,6% до 2024 года. Это, конечно, недостаточно для того, чтобы наша экономика стала пятой в мире по величине. То есть нам тогда нужен средний темп роста 3,5%. Пока в этих сценарных условиях этого не прослеживается", — сказал Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме по проекту Основных направлений бюджетной и налоговой политики.

Минэкономразвития на прошлой неделе опубликовало свои оценки по темпам роста экономики в 2019-2024 годах. Так, в соответствии с прогнозом, ВВП РФ в 2019 году замедлится до 1,4% с 1,9% в текущем году, в 2020 году рост экономики составит 2%. В последующие годы, по ожиданиям Минэкономразвития, экономика будет расти темпами выше 3%. Так, в 2021 году рост ВВП составит 3,1%, в 2022-2023 годах — 3,2%, в 2024 году — 3,3%.

Он также добавил, что в сценарных условиях, подготовленных Минэкономразвития, не прослеживается достижения показателя по снижению бедности в два раза, по росту производительности труда, росту ожидаемой продолжительности жизни. "Не получается из сценарных условий добиться этих целей", — сказал Кудрин.

Также он обратил внимание на снижение темпов роста инвестиций в 2019 году до 3,1%. "Конечно, потом по сценарным условиям они наращиваются, они растут. Но мы должны быть убеждены, что все условия для этого будут созданы", — указал глава Счетной палаты.