Ещё
Оценены темпы роста ВВП РФ для вхождения в топ-5 экономик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Борис Джонсон ушел в отставку
Борис Джонсон ушел в отставку

Кудрин оценил темпы роста ВВП для вхождения в пятерку крупнейших экономик 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Средние темпы роста ВВП в 2,6% в ближайшие шесть лет недостаточны для вхождения России в топ-5 экономик мира, рост должен быть порядка 3,5%, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Сценарные условия (социально-экономического развития России. — Прим. ред.) предусматривают средние темпы роста 2,6% до 2024 года. Это, конечно, недостаточно для того, чтобы наша экономика стала пятой в мире по величине. То есть нам тогда нужен средний темп роста 3,5%. Пока в этих сценарных условиях этого не прослеживается", — сказал Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме по проекту Основных направлений бюджетной и налоговой политики.
Минэкономразвития на прошлой неделе опубликовало свои оценки по темпам роста экономики в 2019-2024 годах. Так, в соответствии с прогнозом, ВВП РФ в 2019 году замедлится до 1,4% с 1,9% в текущем году, в 2020 году рост экономики составит 2%. В последующие годы, по ожиданиям Минэкономразвития, экономика будет расти темпами выше 3%. Так, в 2021 году рост ВВП составит 3,1%, в 2022-2023 годах — 3,2%, в 2024 году — 3,3%.
Он также добавил, что в сценарных условиях, подготовленных Минэкономразвития, не прослеживается достижения показателя по снижению бедности в два раза, по росту производительности труда, росту ожидаемой продолжительности жизни. "Не получается из сценарных условий добиться этих целей", — сказал Кудрин.
Также он обратил внимание на снижение темпов роста инвестиций в 2019 году до 3,1%. "Конечно, потом по сценарным условиям они наращиваются, они растут. Но мы должны быть убеждены, что все условия для этого будут созданы", — указал глава Счетной палаты.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии2  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В украинском лесу нашли миллионы гривен24
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей117
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев217
В Анапе запретили купаться84
ЕС дал Порошенко миллиард евро37
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение