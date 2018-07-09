Правительство предложило сократить расходы на здравоохранение

Бюджет наполовину пуст

Первые парламентские слушания, посвященные бюджетам на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов, оставили противоречивые впечатления. С одной стороны, основной спикер правительства, первый вице-премьер Антон Силуанов , заявил о продолжении роста ВВП, переходе к профициту, росте реальных зарплат и создании системы надежных пенсионных накоплений. С другой — он предупредил о сокращении расходов на здравоохранение и развитие экономики, а также о возможном обвале цен на нефть. Как полагают эксперты, подобное противоречие демонстрирует шаткость бюджетной конструкции, разработанной правительством на три ближайших года.

Как отмечается в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 годы», опубликованном накануне парламентских слушаний, профицит федерального бюджета России в 2019 году обещает составить почти 2 трлн рублей (1,8% ВВП). То есть второй год подряд наша страна будет получать бездефицитный бюджет — по итогам 2018-го чиновники рассчитывают на плюс в 0,5%. Правда, затем показатели бюджета будут снижаться: в 2020-м рост сократится до 1% ВВП, а в 2021-м — до 0,6% ВВП.

Впрочем, по словам Силуанова, экономическая ситуация в стране неплохая. Россия вышла на устойчивую траекторию роста. ВВП укрепляется за счет экспорта и внутреннего спроса, что дает возможность для роста заработных плат: с начала 2018 года они выросли на 9%. Кроме того, первый вице-премьер пообещал, что в России будет создана надежная система пенсионных накоплений. По его словам, в ближайшее время средняя пенсия увеличится на 1 тыс. рублей, а к 2024 году составит 20 тыс. рублей.

Более того, в 2019 году доходы Пенсионного фонда (ПФР) вырастут более чем на 350 млрд — до 8,6 трлн рублей. Стоит напомнить, что до последнего времени бюджет ПФР трещал по швам: в конце 2017 года правительству пришлось пустить на покрытие его дефицита 650 млрд рублей, перечислив эти средства из Фонда национального благосостояния.

Одной из дополнительных статей доходов Силуанов называет повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. «Это позволит создать ресурс. Более 600 млрд рублей мы получим для финансирования новых проектов», — заявил он.

Правда, по этому вопросу в правительстве существуют разногласия. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение НДС можно было отложить на шесть лет, а доходную часть казны укрепить путем смягчения бюджетного правила. Иными словами, взимать «сверхприбыль» в бюджет при ценах на нефть не выше $40, как сейчас, а выше $45 за баррель (в настоящее время котировки колеблются в районе $76–78). Такая «рокировка», по мнению Кудрина, соответствует объему повышения доходов при росте НДС на 2%.

Между тем, как полагают эксперты, Минфин вряд ли пойдет на смягчение бюджетного правила. Ведомство Антона Силуанова прогнозирует снижение цен на нефть к 2021 году и предпочтет подстраховаться, сохранив нынешние правила игры.

Существуют и другие аспекты параметров бюджета на следующие три года, которые вызывают определенные сомнения. Например, как следует из доклада Минфина, в 2019 году предлагается сократить расходы на оборону, здравоохранение и национальную экономику. В частности, на ОПК планируется потратить на 15 млрд рублей меньше, а на здравоохранение — на 20 млрд рублей меньше, чем в этом году. Расходы на экономику к 2021 году упадут почти на 230 млрд рублей.

Подобные направления экономии бюджетных средств также подверглись критике со стороны Кудрина. Выступая на слушаниях в Госдуме , он заявил, что в бюджетном сценарии социально-экономического развития названы лишь 3 из 47 показателей, обозначенных в майском указе президента Владимира Путина . «Мы не можем уверенно сказать, что правительство предусмотрело меры по выполнению этих целей. Это затрудняет полноценную оценку документа, который мы рассматриваем», — полагает Кудрин.

Впрочем, парламентские слушания в Госдуме были только первым шагом по строительству будущего бюджета — главный финансовый документ будет неоднократно изменяться, а его параметры — переверстываться.