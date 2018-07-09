Ещё
Миллиардные убытки понесет бюджет Ростовской области из-за отмены налога на движимое имущество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллиардные убытки понесет бюджет Ростовской области из-за отмены налога на движимое имущество 

Деловое сообщество 15 часов назад
Минэкономразвития РФ подготовило революционный законопроект, отменяющий налог на движимое имущество для организаций. В соответствии с текстом документа, с 2018 года движимое имущество исключается из объектов налогообложения налога на имущество организаций. Сегодня, 9 июля в Госдуме РФ проходят парламентские слушания на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В рамках слушаний первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил о полной отмене налога на движимое имущество (так называемый налог на модернизацию). Об этом сообщает ИА REGNUM.
Решение активно обсуждается властями всех субъектов РФ. Спикер донского парламента Александр Ищенко на парламентских слушаниях, которые проходят в Госдуме позитивно оценил концепцию бюджетной политики, предложенную главой федерального Минфина, но обратил внимание депутатов на проблемные точки сбалансированности региональных бюджетов. «Это предложение очень своевременно с точки зрения поддержки и развития бизнеса. Но, к примеру, для Ростовской области такое решение будет означать как минимум 3,5 миллиарда рублей выпадающих доходов. Конечно, с точки зрения федерального бюджета цифры, вероятно, выглядят микроскопическими, но для регионов — это более чем серьёзная проблема в разрезе роста расходов, которые нас ожидают в ближайшее время», — уверен председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Ведомство предпринимает попытки снизить или отменить налог с 2012 года. Об идее отмены налога на движимое имущество ранее говорил и глава правительства Дмитрий Медведев. Однако спикер надеется, что федеральные власти подготовят законодательные решения, позволяющие данный дисбаланс нивелировать. Ведь нагрузка на областной бюджет и без того достаточно велика.
Деловое сообщество: последние новости
Не туда: доходы от штрафов минуют бюджет Ростовской области На 11% выросла цена дизельного топлива в Ростове В Ростове с 1 июля увеличатся тарифы ЖКХ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог132
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA147
Проценты по кредитам перейдут по наследству102
Второй мегамост может стать тоннелем55
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов15
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение