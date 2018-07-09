Миллиардные убытки понесет бюджет Ростовской области из-за отмены налога на движимое имущество 

Минэкономразвития РФ подготовило революционный законопроект, отменяющий налог на движимое имущество для организаций. В соответствии с текстом документа, с 2018 года движимое имущество исключается из объектов налогообложения налога на имущество организаций. Сегодня, 9 июля в Госдуме РФ проходят парламентские слушания на тему «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В рамках слушаний первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил о полной отмене налога на движимое имущество (так называемый налог на модернизацию). Об этом сообщает ИА REGNUM.
Решение активно обсуждается властями всех субъектов РФ. Спикер донского парламента Александр Ищенко на парламентских слушаниях, которые проходят в Госдуме позитивно оценил концепцию бюджетной политики, предложенную главой федерального Минфина, но обратил внимание депутатов на проблемные точки сбалансированности региональных бюджетов. «Это предложение очень своевременно с точки зрения поддержки и развития бизнеса. Но, к примеру, для Ростовской области такое решение будет означать как минимум 3,5 миллиарда рублей выпадающих доходов. Конечно, с точки зрения федерального бюджета цифры, вероятно, выглядят микроскопическими, но для регионов — это более чем серьёзная проблема в разрезе роста расходов, которые нас ожидают в ближайшее время», — уверен председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Ведомство предпринимает попытки снизить или отменить налог с 2012 года. Об идее отмены налога на движимое имущество ранее говорил и глава правительства Дмитрий Медведев. Однако спикер надеется, что федеральные власти подготовят законодательные решения, позволяющие данный дисбаланс нивелировать. Ведь нагрузка на областной бюджет и без того достаточно велика.