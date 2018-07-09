ЦБ оценил влияние цены нефти на экономику

ЦБ оценивает влияние цены нефти на экономику как «не очень сильное»

"Благодаря бюджетному правилу влияние нефти сейчас на экономику и на другие параметры сейчас не очень сильное", — сказала она.

По словам Юдаевой, отсутствие структурных реформ в экономике России сдержит ее рост на уровне 1,5-2% в год. Она добавила, что последний прогноз развития российской экономики ЦБ не учитывает предложенные правительством налогово-бюджетные меры. При этом и прогноз ЦБ, и прогноз правительства отражают серьезную вероятность низких темпов ее роста в случае отсутствия структурных реформ.

"Если ничего не делать, если не реализовывать меры, которые меняют экономическую структуру, экономика будет расти очень медленно, примерно 1,5-2% в год. Это те темпы потенциального роста, на которых сейчас построена экономика. Поэтому наши [Банка России] оценки и оценки правительства достаточно близки", — сказала она.

Первый зампред Банка России считает, что создание в России фонда для инфраструктурных инвестиций может компенсировать влияние новых налоговых мер на российскую экономику.

"Мы обсуждаем увеличение по сути государственных расходов на создание инфраструктурного фонда, который будет финансироваться. Это увеличение государственного спроса, который может как минимум частично, а может быть, даже полностью компенсировать влияние налоговых мер на экономический рост", — сказала Юдаева.