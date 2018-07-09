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Министр финансов России сообщил о росте реальных зарплат
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Министр финансов России сообщил о росте реальных зарплат 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что рост реальных зарплат в стране составляет 9%, сообщает в понедельник Газета.ru.
Глава Минтруда Максим Топилин ранее заявлял о росте реальных зарплат в России за последние месяцы. Реальные зарплаты растут за три-четыре месяца этого года почти на 10%.
Он подчеркнул, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.
По данным Минэкономразвития, темпы роста реальных зарплат в России снизятся до менее 1% в следующем году.
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