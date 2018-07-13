Костромичам рассказали о росте размера пенсий

Костромичам рассказали о том, что пенсии растут, узнал KOSTROMA.TODAY. Об этом говорят данные Костромастата.

Как выяснилось, за год средняя костромская пенсия выросла примерно на 400 рублей. Сейчас она составляет 12 тысяч 633 рубля.

Кстати, статистики подсчитали и то, сколько средняя пенсия в Костромской области составляет от средней зарплаты. Оказалось, что лишь 46 процентов. Впрочем, и без подсчетов понятно, что прожить на эти деньги сложно.

Пенсионная тема в последнее время стала очень актуальной из-за обсуждений пенсионной реформы. Вчера костромские депутаты ее поддержали.