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Подсчитаны доходы бюджета от роста цен на нефть
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Подсчитаны доходы бюджета от роста цен на нефть 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: ТАСС
Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета России за первое полугодие 2018 года составили 1,7 триллиона рублей, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин. Его слова приводят «Известия».
По словам Артюхина, эта сумма составляет большую часть от дополнительных поступлений, заложенных в бюджете на 2018 год в размере 2,74 триллиона рублей. Эти средства аккумулированы на отдельных валютных счетах и впоследствии будут перечислены в Фонд национального благосостояния.
Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти свыше 40 долларов за баррель поступают в ФНБ. Для этого Минфин покупает валюту на внутреннем рынке. В период с 6 июля по 6 августа планируется закупить валюты на 347,7 миллиарда рублей. Это делается для того, чтобы сформировать суверенный фонд, а также избежать волатильности курса рубля: министерство компенсирует укрепление национальной валюты, образуемое за счет продажи дополнительной экспортной выручки.
20 июня министр финансов Антон Силуанов рассказал, что без бюджетного правила курс доллара находился бы в диапазоне 50 рублей. «Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям», — говорил чиновник.
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