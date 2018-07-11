Подсчитаны доходы бюджета от роста цен на нефть

По словам Артюхина, эта сумма составляет большую часть от дополнительных поступлений, заложенных в бюджете на 2018 год в размере 2,74 триллиона рублей. Эти средства аккумулированы на отдельных валютных счетах и впоследствии будут перечислены в Фонд национального благосостояния.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти свыше 40 долларов за баррель поступают в ФНБ. Для этого Минфин покупает валюту на внутреннем рынке. В период с 6 июля по 6 августа планируется закупить валюты на 347,7 миллиарда рублей. Это делается для того, чтобы сформировать суверенный фонд, а также избежать волатильности курса рубля: министерство компенсирует укрепление национальной валюты, образуемое за счет продажи дополнительной экспортной выручки.