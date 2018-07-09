Глава ФНС отчитался о поступлениях налогов в консолидированный бюджет

"По предварительным данным, за шесть месяцев в консолидированный бюджет должно поступить 9,8 трлн руб, что на 16,5 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал Мишустин в Госдуме

Он уточнил, что в федеральный бюджет поступило 5,5 трлн руб, что на 22% больше чем за соответствующий период прошлого года.

Ранее глава ФНС сообщил, что ненефтегазовые доходы продолжают расти.

Он отметил, что в период с января по май текущего года рост ненефтегазовых доходов бюджета превысил 10%.