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Глава ФНС отчитался о поступлениях налогов в консолидированный бюджет
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Глава ФНС отчитался о поступлениях налогов в консолидированный бюджет 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что поступления налогов в консолидированный бюджет России за первое полугодие 2018 года составили 9,8 трлн руб. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"По предварительным данным, за шесть месяцев в консолидированный бюджет должно поступить 9,8 трлн руб, что на 16,5 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал Мишустин в Госдуме.
Он уточнил, что в федеральный бюджет поступило 5,5 трлн руб, что на 22% больше чем за соответствующий период прошлого года.
Ранее глава ФНС сообщил, что ненефтегазовые доходы продолжают расти.
Он отметил, что в период с января по май текущего года рост ненефтегазовых доходов бюджета превысил 10%.
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