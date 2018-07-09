Силуанов: в России созданы условия для реализации задач майского указа президента

России созданы условия для решения задач в социальной и экономической сферах, поставленных президентом в рамках майского указа 2018 года. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов

Соответствующее заявление он сделал в ходе парламентских слушаний Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По словам Силуанова, все поправки в области бюджетного и налогового планирования будут доработаны до осени и внесены в нижнюю палату парламента. «Основы для реализации новых задач созданы. Президентом определены сферы на ближайшие шесть лет, в том числе рост реальных доходов населения, а также пенсий выше темпов инфляции», — сказал министр финансов.

Кроме того, в рамках указа предстоит повысить качество медицинского обслуживания и образования. Будет решена и задача по созданию комфортной инфраструктуры, которая пока не везде отвечает современным требованиям.

В числе первоочередных целей Правительство ставит перед собой образование устойчивой налоговой системы на ближайшие шесть лет. Она будет способствовать развитию бизнеса и обеспечивать устойчивый рост экономики.

Ещё одним серьёзным инструментом, который позволит в полной мере реализовать национальные проекты, станет фонд развития. «Объём фонда составит 3,5 триллиона рублей, которые будут направлены на инфраструктурные проекты. Деньги пойдут не на проедание, а на экономику. Проекты будут отбираться по принципу их влияния на качество жизни населения. Попутно будет разработан ряд поправок о государственно-частном партнёрстве», — уточнил Силуанов.