Ещё
Силуанов: в России созданы условия для реализации задач майского указа президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов: в России созданы условия для реализации задач майского указа президента 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
В России созданы условия для решения задач в социальной и экономической сферах, поставленных президентом в рамках майского указа 2018 года. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Соответствующее заявление он сделал в ходе парламентских слушаний Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По словам Силуанова, все поправки в области бюджетного и налогового планирования будут доработаны до осени и внесены в нижнюю палату парламента. «Основы для реализации новых задач созданы. Президентом определены сферы на ближайшие шесть лет, в том числе рост реальных доходов населения, а также пенсий выше темпов инфляции», — сказал министр финансов.
Кроме того, в рамках указа предстоит повысить качество медицинского обслуживания и образования. Будет решена и задача по созданию комфортной инфраструктуры, которая пока не везде отвечает современным требованиям.
В числе первоочередных целей Правительство ставит перед собой образование устойчивой налоговой системы на ближайшие шесть лет. Она будет способствовать развитию бизнеса и обеспечивать устойчивый рост экономики.
Ещё одним серьёзным инструментом, который позволит в полной мере реализовать национальные проекты, станет фонд развития. «Объём фонда составит 3,5 триллиона рублей, которые будут направлены на инфраструктурные проекты. Деньги пойдут не на проедание, а на экономику. Проекты будут отбираться по принципу их влияния на качество жизни населения. Попутно будет разработан ряд поправок о государственно-частном партнёрстве», — уточнил Силуанов.
Парламентская газета: последние новости
Кудрин: Правительство не определилось с бюджетными приоритетами Минфин предложил направить на реализацию майского указа около 4 трлн рублей Чепа ответил на слова американского сенатора о неэффективности санкций США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку71
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
В украинском лесу нашли миллионы гривен25
ЕС дал Порошенко миллиард евро43
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение