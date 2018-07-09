Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в I полугодии выросли на 16,5% 

МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Поступления налогов в консолидированный бюджет России за первое полугодие 2018 года, по предварительным данным, составили 9,8 триллиона рублей, увеличившись на 16,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
"По предварительным данным, за шесть месяцев в консолидированный бюджет должно поступить 9,8 триллиона рублей, что на 16,5 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме.
В том числе в федеральный бюджет поступило 5,5 триллиона рублей — более чем на 22% больше соответствующего периода прошлого года.