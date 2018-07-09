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Доллар обвалился до месячного минимума
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Доллар обвалился до месячного минимума 

360tv.ru 5 часов назад
Курс доллара на мировых рынках в минувшую пятницу обесценился до минимума с начала лета. За один евро биржевым брокерам приходилось платить 1,178 доллара, сообщил «Коммерсант».
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, на американскую валюту давит растущая безработица, достигшая уже 4%.
Как уточнил сайт «Утро.ру», падению доллара способствует и торговая война с Китаем, вступившая в активную фазу 6 июля.
Тем временем аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 150 долларов за баррель. По их мнению, сокращение инвестиций в геологоразведку способно привести к дефициту на рынке сырья.
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