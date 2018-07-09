Доллар обвалился до месячного минимума

Курс доллара на мировых рынках в минувшую пятницу обесценился до минимума с начала лета. За один евро биржевым брокерам приходилось платить 1,178 доллара, сообщил «Коммерсант».

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, на американскую валюту давит растущая безработица, достигшая уже 4%.

Как уточнил сайт «Утро.ру», падению доллара способствует и торговая война с Китаем , вступившая в активную фазу 6 июля.

Тем временем аналитики прогнозируют рост цен на нефть до 150 долларов за баррель. По их мнению, сокращение инвестиций в геологоразведку способно привести к дефициту на рынке сырья.