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В Госдуме предложили изменить условия принятия поправок в Налоговый кодекс
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В Госдуме предложили изменить условия принятия поправок в Налоговый кодекс 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: duma.gov.ru
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил изменить условия принятия поправок в Налоговый кодекс РФ. Об этом он сообщил в ходе парламентских слушаний в Госдуме «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.».
«Давайте в пятую статью Налогового кодекса РФ внесем соответствующие поправки и напишем, что, если поправка ухудшает положение, увеличивает налоговую нагрузку, изменяет существенно налоговые условия, она должна быть принята в весеннюю сессию. Если ее не приняли — она может вступить только через год», — заявил А. Макаров.
При этом он отметил, что данная идея уже обсуждалась и была поддержана председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
А. Макаров также добавил, что действующие нормы Бюджетного кодекса ежегодно приостанавливаются. На данный момент, согласно этим нормам, поправки в Налоговый кодекс, которые могут повлиять на величину доходов бюджетной системы, могут быть приняты не позднее одного месяца до дня внесения на рассмотрение нижней палаты парламента проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ранее, открывая парламентские слушания, председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что «бюджетная, налоговая и таможенно-тарифная политика — это важные инструменты экономики, которые влияют на ее развитие».
«Обеспечить экономический рост и благосостояние наших граждан — задача, которую поставил Президент Федеральному Собранию», — сказал В. Володин.
Он отметил, что в мероприятии принимают участие представители правительства России, Счетной палаты, Федеральной налоговой службы и других ведомств, а также эксперты, представители регионов, деловых кругов и депутаты от всех фракций Госдумы.
«Хотелось бы, чтобы присутствующие высказали свою точку зрения, потому что по итогам сегодняшних слушаний мы будем принимать законодательные решения, и важно, чтобы эти решения были приняты с вашим участием», — подчеркнул спикер ГД.
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