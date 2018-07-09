Кудрин посмел усомниться в исполнении «суперуказа» Путина

Кудрин: средств бюджета для выполнения майского указа президента может не хватить

Средств на исполнение майского указа президента, заложенных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики до конца 2021 года, может не хватить.

"Мы видим, что деньги предусмотрены на исполнение указа, вместе с тем, они не распределены по направлениям и национальным программам. Тем самым мы видим, что правительство пока не определилось с распределением приоритетов, что существенно осложняет определение сегодня основных направлений бюджетной политики. <…> Конечно, преварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента", — сказал Кудрин.

Он отметил, что в основных направлениях бюджетной и налоговой политики указаны средства на выполнепие майского указа президента, однако они не распределены на конкретные проекты. Так, в документе на выполнение задач, предусмотренных указом на 2019 год, выделяется 1 трлн 170 млрд рублей, 1 трлн 247 млн рублей — на 2020 год, 1 трлн 474 млн рублей — на 2021 год.