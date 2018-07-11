Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 1,39%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов холдинговых компаний, недвижимости и разработки и нефтедобычи.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite поднялся на 1,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции SM Investments Corp (PS:SM), которые подорожали на 36,50 п. (4,15%), закрывшись на отметке в 916,50. Котировки Bank of the Philippine Islands (PS:BPI) выросли на 3,10 п. (3,41%), завершив торги на уровне 94,10. Бумаги PLDT Inc (PS:TEL) выросли в цене на 37,00 п. (2,80%), закрывшись на отметке 1.360,00.

Лидерами падения стали акции BDO Unibank Inc (PS:BDO), цена которых упала на 1,50 п. (1,15%), завершив сессию на отметке 129,50. Акции Aboitiz Power Corp (PS:AP) поднялись на 0,40 п. (1,11%), закрывшись на уровне 35,60, а Petron Corp (PS:PCOR) снизились в цене на 0,040 п. (0,46%) и завершили торги на отметке 8,750.

На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (102) превысило количество закрывшихся в минусе (89), а котировки 40 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,22%, или 2,70, достигнув отметки $1.252,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 0,86%, или 0,64, до $73,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 2,04%, или 1,61, до отметки $77,25 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,58% до 8,0291, а котировки USD/PHP повысились на 0,17%, достигнув отметки 53,565.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 93,99.