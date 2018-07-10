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Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,65%
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Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,65% 

Investing.com Россия 37 минут назад
Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских и финансовых услуг, промышленности и услуг.
На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite подорожал на 0,65%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Aboitiz Power Corp (PS:AP), которые подорожали на 1,25 п. (3,60%), закрывшись на отметке в 36,00. Котировки GT Capital Holdings Inc (PS:GTCAP) выросли на 27,00 п. (3,02%), завершив торги на уровне 920,00. Бумаги Bank of the Philippine Islands (PS:BPI) выросли в цене на 2,00 п. (2,25%), закрывшись на отметке 91,00.
Лидерами падения стали акции Ayala Land Inc (PS:ALI), цена которых упала на 0,450 п. (1,22%), завершив сессию на отметке 36,550. Акции SM Investments Corp (PS:SM) поднялись на 10,00 п. (1,12%), закрывшись на уровне 880,00, а San Miguel Corp (PS:SMC) снизились в цене на 1,20 п. (0,87%) и завершили торги на отметке 136,80.
На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (113) превысило количество закрывшихся в минусе (71), а котировки 53 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,29%, или 3,60, достигнув отметки $1.256,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,58%, или 0,43, до $74,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,05%, или 0,82, до отметки $78,89 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,10% до 8,0764, а котировки USD/PHP повысились на 0,18%, достигнув отметки 53,508.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 93,91.
Investing.com Россия: последние новости
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