Кудрин придумал, как отсрочить повышение НДС

Кудрин: повышение НДС можно отложить на шесть лет

Россия могла бы отложить увеличение ставки НДС на шесть лет, выбрав изменение бюджетного правила. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин , выступая на парламентских чтениях в Госдуме . В понедельник там обсуждаются подготовленные Минфином «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 — 2021 годы». «Ненефтегазовый дефицит в период кризиса достиг 12—13% ВВП, а до 2016 года всегда превышал 9%. И сейчас мы хотим уйти на 3% ВВП вниз. Это в целом обосновано, но сам шаг такого резкого уменьшения мне кажется слишком жесткий. Можно более плавно уходить на эти цели в ближайшие годы. Бюджетное правило, которое сейчас базируется на 40 долларах за баррель, сделать мягче — 45 долларов за баррель. Но тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС. Впоследствии, когда-то позже, с учетом названных тенденций в экономике, нам НДС пришлось бы повышать. Но то, что мы могли бы отложить это повышение на шесть лет, я в этом совершенно уверен», — отметил Кудрин. Ранее на слушаниях в Госдуме первый вице-премьер Антон Силуанов подтвердил, что правительство готово поднять ставку НДС с 18 до 20%. «Это даст бюджету более 600 млрд рублей в год», — пояснил Силуанов.