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Кудрин придумал, как отсрочить повышение НДС
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Кудрин: повышение НДС можно отложить на шесть лет 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия могла бы отложить увеличение ставки НДС на шесть лет, выбрав изменение бюджетного правила. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на парламентских чтениях в Госдуме. В понедельник там обсуждаются подготовленные Минфином «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 — 2021 годы».
«Ненефтегазовый дефицит в период кризиса достиг 12—13% ВВП, а до 2016 года всегда превышал 9%. И сейчас мы хотим уйти на 3% ВВП вниз. Это в целом обосновано, но сам шаг такого резкого уменьшения мне кажется слишком жесткий. Можно более плавно уходить на эти цели в ближайшие годы. Бюджетное правило, которое сейчас базируется на 40 долларах за баррель, сделать мягче — 45 долларов за баррель. Но тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС. Впоследствии, когда-то позже, с учетом названных тенденций в экономике, нам НДС пришлось бы повышать. Но то, что мы могли бы отложить это повышение на шесть лет, я в этом совершенно уверен», — отметил Кудрин.
Ранее на слушаниях в Госдуме первый вице-премьер Антон Силуанов подтвердил, что правительство готово поднять ставку НДС с 18 до 20%.
«Это даст бюджету более 600 млрд рублей в год», — пояснил Силуанов.
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