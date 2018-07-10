Чистый отток капитала из России вырос более чем на 20%

Чистый отток капитала из России вырос на 20,1% и составил $17,3 млрд в период с января по июнь текущего года. Об этом сообщается на сайте Банка России.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июне 2018 года, по оценке Банка России, составил $17,3 млрд ($14,4 годом ранее)", — заявили в ЦБ.

Регулятор отметил, что в отличие от ситуации годом ранее динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по май вырос на 23,9% и составил $23,3 млрд