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Чистый отток капитала из России вырос
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Чистый отток капитала из России вырос более чем на 20% 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Чистый отток капитала из России вырос на 20,1% и составил $17,3 млрд в период с января по июнь текущего года. Об этом сообщается на сайте Банка России.
"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июне 2018 года, по оценке Банка России, составил $17,3 млрд ($14,4 годом ранее)", — заявили в ЦБ.
Регулятор отметил, что в отличие от ситуации годом ранее динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков.
Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по май вырос на 23,9% и составил $23,3 млрд
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