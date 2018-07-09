Протекционизм делает привлекательнее иену и франк

МОСКВА , 9 июл — ПРАЙМ, Александр Жирнов . Аналитики JP Morgan на основании анализа пяти последних глобальных рецессий сделали вывод, что при наступлении очередного кризиса в качестве средства для хеджирования можно использовать японские иены, швейцарские франки, сингапурские доллары и доллары США. При этом в первую очередь стоит избавиться от валют развивающихся стран, которые особенно подвержены падению и обесцениваются в среднем на 17% в течение двух лет с начала кризиса.

Японская иена, по мнению аналитиков, является в данном случае самой дешевой и наиболее привлекательной. Доллар интересен благодаря тому, что остается средством расчетов при проведении финансовых операций во всем в мире. Наименее подходящим признан сингапурский доллар.

В JP Morgan отметили, что сценарий наступления глобальной рецессии пока не является актуальным.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», отметили ухудшение ситуации на международных рынках. По их мнению, это может быть связано с определенными негативными явлениями в геополитической обстановке и политикой протекционизма в отношениях США Китая . В подобных условиях традиционной «тихой гаванью» действительно считаются валюты Японии Швейцарии . При этом к доллару, как американскому, так и сингапурскому, нужно относиться осторожнее.

ВАЛЮТЫ, В КОТОРЫЕ МОЖНО УБЕГАТЬ

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что JP Morgan вполне разумно готовит своих клиентов к возможной рецессии и указывает средства хеджирования на случай возникновения определенных рисков. Коррекция, которая идет на развивающихся рынках, заставляет задуматься о возможной серьезной волне снижения.

"Мы видим определенную перегретость на развивающихся рынках. Уже в течение трех месяцев индексы плавно сползают. Рост, который отмечался два года, заставляет задумываться о том, будет ли он продолжаться дальше. JP Morgan рассуждает верно, и готовит потенциальных и текущих инвесторов к валютам, в которые можно убегать", — сказал эксперт.

Антонов лишь частично согласился с мнением аналитиков JP Morgan по поводу выбора именно этих валют в качестве инструмента для хеджирования.

"По поводу японской иены можно согласиться. И от доллара пока что убежать некуда. Я бы согласился в пользу доллара, поскольку мы видим, что американские регуляторы потихонечку открывают все больше и больше дверь инвестициям именно в долларах США путем повышения ключевой процентной ставки, чтобы с развивающихся рынков денежные средства перетекали именно в американский доллар. Швейцарский франк стабилен. Он стоит намертво", — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что сингапурский доллар в данном случае надо рассматривать как средство сбережения активов крайне осторожно.

"Что касается сингапурского доллара, я был бы аккуратен с Азией, поскольку, если откуда-нибудь придут проблемы, то это будет, как раз, Азия. И сингапурский доллар может попасть под хорошую раздачу", — считает Антонов.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН, НО — В ГРУППЕ РИСКА

Рубль, по словам эксперта, в настоящее время стабилен, поскольку западными инвесторами активно покупается российский долг. Это, вместе с высокой ценой на нефть, дает поддержку российской валюте.

"На этой неделе будет рекордное размещение. Спекулятивные деньги и нефть активно поддерживают национальную валюту. Пока можно наблюдать некое замедление, но разворота от рублевых активов нет. Пока сложно говорить о том, что мы увидим 80-90 рублей за доллар", — заявил Антонов.

И все же, по его словам, в случае наступления рецессии, рубль, несомненно, окажется в группе риска.

РИСКИ РЕЦЕССИИ ВЫРОСЛИ ИЗ-ЗА ПРОТЕКЦИОНИЗМА

Главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин также отметил, что последние события указывают на увеличение рисков развития негативной экономической ситуации. Это связано с политикой протекционизма и определенной геополитической напряженностью, что провоцирует рост цен на нефть и возможные риски сбоев на рынке. Все это может негативно сказаться на общей ситуации в международной экономике.

"Но первичны, конечно, здесь два процесса. Это повышение ставок в США и фактор протекционизма. Уже видно, что на мировую торговлю это начинает оказывать большое негативное влияние. Дальнейшее усиление мер протекционизма по линии Китай — США будет провоцировать ухудшение экономической ситуации. Возможен переход мировой экономики в состояние рецессии. Основная причина — здесь", — считает Сусин.

ИЕНА И ФРАНК НАДЕЖНЕЕ ДОЛЛАРОВ

Если рассматривать инструменты для хеджирования, то, по словам эксперта, известная истина состоит в том, что валюты Японии и Швейцарии являются защитными в подобных ситуациях. Это связано с тем, что обе страны накопили достаточно большие международные активы и инвестировали последние десятилетия на внешние рынки.

"И когда ситуация становится негативной, инвесторы уходят из рисковых активов и возвращаются домой. Поэтому именно Япония и Швейцария, как крупные международные инвесторы, сталкиваются с укреплением национальной валюты. Ничего нового в этом отношении в JP Morgan не сказали. Это известный факт, и эти валюты укрепляются при ухудшении ситуации на международных рынках", — подчеркнул Сусин.

При этом эксперт отметил, что американский доллар не всегда реагирует на кризисную ситуацию подобным образом, а сингапурский доллар имеет свои риски.