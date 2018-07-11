JP Morgan назвал самые надежные мировые валюты на случай кризиса

МОСКВА , 11 июл — РИА Новости . По данным доклада аналитиков авторитетного американского финансового холдинга JP Morgan Chase, самыми надежными валютами на случай мирового кризиса являются сингапурский доллар, японская иена, швейцарский франк и доллар США, пишет Bloomberg

"Рецессия случается, когда кредиторы одновременно просят заемщиков вернуть назад свои деньги. Три из четырех ведущих валют в мире, которыми можно владеть во время рецессии, — это деньги тех стран, которые могут похвастаться очень прочными позициями на внешних рынках", — говорится в докладе.

По мнению аналитиков JP Morgan, наиболее надежная валюта из перечисленных — японская иена, а наименее привлекательный — сингапурский доллар. Доллар США также не потеряет своей надежности, потому что является основной валютой для мировых финансовых транзакций.

Специалисты также призвали в случае кризиса избавляться от валют развивающихся рынков, к примеру, от новозеландского доллара, так как именно такие валюты значительно обесцениваются в кризисный период и могут потерять до 17% своей стоимости.

Тем не менее, аналитики JP Morgan считают, что преждевременно говорить о грядущем полномасштабном мировом кризисе, но и призывают подготовить финансовый план валютных сбережений для бизнеса на случай непредвиденных обстоятельств на фоне эскалации международных торговых отношений.