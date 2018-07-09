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В Красноярскстате рассказали, как дорожал бензин с начала этого года
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В Красноярскстате рассказали, как дорожал бензин с начала этого года 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярскстате проанализировали, как дорожали бензин и дизельное топливо с начала этого года в крае. Самый пик цен пришелся на начало июня. Потом стоимость топлива стала немного меньше
Так, получается, что с начала года бензин самой ходовой марки А-92 подорожал больше, чем на три рубля за литр. В январе он стоил 37 рублей 25 копеек, сейчас — 40 рублей 72 копейки. Цена на бензин марки А-95 тоже поднялась больше, чем на три рубля, сейчас его, в среднем, продают за 43 рубля. Дорожало и дизельное топливо. Сейчас его стоимость перевалила за отметку 46 рублей за литр.
Напомним, цены на бензин стали расти сразу после выборов президента. Аналитики тогда говорили, что сдерживающего фактора больше нет, а нефть стала стоить существенно дороже. В итоге, в правительстве страны пообещали зафиксировать цены на уровне 30 мая. Правда, их рост продолжился и в начале июня.
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