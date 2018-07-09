Рынку нефти угрожает срыв поставок

Нефтяная отрасль рискует столкнуться с кризисом поставок. Такого мнения придерживается глава саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Насер. Компании концентрируются на краткосрочных целях, забывая инвестировать в разведку.

По его мнению, крупные энергетические компании фокусируются на сланцевой нефти и других возможностях наращивания добычи в краткосрочной перспективе вместо долгосрочных мегапроектов, на которые они ориентировались в прошлые годы, заявил он в интервью газете Financial Times

Рост инвестиций в краткосрочный цикл добычи будет недостаточным, чтобы удовлетворить растущий спрос на нефть в будущем, считает Насер.

"Проекты типа добычи сланцевой нефти вряд ли существенно сократят глобальные потребности в нефти до 2040 года", — отметил он.

Приоритетом крупных нефтяных компаний по всему миру после резкого спада в отрасли, отмеченного несколько лет назад, стало сокращение расходов и поощрение акционеров с помощью выплаты дивидендов и выкупа акций.

Нежелание вкладывать средства в проекты, требующие крупных денежных и временных затрат, но и обеспечивающих более долгосрочную отдачу, говорит о том, что "компании опасаются, что не смогут удовлетворить потребности акционеров", считает глава Saudi Aramco. Крупнейшие нефтяные корпорации, включая ExxonMobil , Chevron и Royal Dutch Shell , активно вкладывают средства в американский сланцевый сектор, инвестиции в который позволяют гораздо быстрее начать получать доходы, чем в случае традиционных проектов по добыче нефти, отмечает "Интерфакс"

Однако глобальный рынок и в дальнейшем будет зависеть от традиционной добычи нефти, отмечает Насер. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) недостаточные инвестиции в новые крупные проекты по производству нефти приведут к дефициту поставок на мировом рынке в начале 2020-х гг., при том, что рост сланцевой добычи остановится. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, совокупный объем капиталовложений энергокомпаний во второй половине текущего десятилетия сократится почти наполовину до $443,5 млрд по сравнению с уровнем $875,1 млрд, зафиксированным в 2010-2015 гг.

Отвечая на вопрос FT о перспективах IPO Saudi Aramco, Насер заявил, что "это будет государственное решение". Саудовским властям еще предстоит принять решение о том, состоится ли IPO Saudi Aramco, отметил он.

Ранее, напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что приготовления к IPO государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. застопорились и есть сомнения в том, что первичное публичное размещение акций вообще произойдет.

По словам собеседников издания, компания и страна просто не готовы к IPO, которое помогло бы привлечь $100 млрд, но также означало бы беспрецедентное наблюдение за Aramco.

"Все почти уверены, что этого не произойдет", — заявил WSJ топ-менеджер Aramco, говоря об IPO.

Провести IPO было предложено в январе 2016 г. Изначально планировалось, что листинг состоится в 2017 г. Несколько раз IPO откладывали, в последний раз было решено провести его в следующем году.