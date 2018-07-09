Разработан законопроект о статусе самозанятых

Минтруд разработал законопроект о статусе самозанятых

Самозанятых введут в правовое поле. Минтруд России разместил на федеральном портале нормативных правовых актов уведомление о разработке поправок в Трудовой кодекс, регулирующих деятельность этой категории работников.

В пояснительных материалах написано, что работа физических лиц, которые оказывают услуги тоже физическим лицам, например, помогают им вести хозяйство, ухаживать за детьми или пожилыми, занимаются репетиторством, является предметом регулирования трудового законодательства. Но, как правило, трудовые отношения в этом случае не оформляются, как положено по закону. Соответственно, нет контроля за соблюдением трудового законодательства в отношение самозанятых.

Ведомство намерено исправить ситуацию и ввести в правовое поле правовой статус "самозанятый гражданин". Предполагается, что он появится в законодательстве с 1 января будущего года.