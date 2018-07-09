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Тон торгам задает иностранная макроэкономика
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Тон торгам задает иностранная макроэкономика 

Прайм 6 часов назад
Фото: Прайм
Фондовые индексы США завершили торги пятницы возле максимумов дня. S&P500 прибавил 0,85%. Поддержу котировкам оказал сильный отчет по рынку труда, который компенсировал фактическое начало тарифного противостояния между США и КНР. Индекс NADSAQ опередил по темпам роста другие индексы на фоне ралли в технологическом секторе. Все 11 основных секторов S&P500 закончили день в плюсе.
Доллар снизился к основным валютам из-за укрепления евро после сильных данных о производстве в Европе. По отношению к евро доллар опустился с 1,1690 до 1,1742.
Минтруда США выпустило отчет о состоянии дел в сфере занятости за июнь текущего года. Число вновь созданных рабочих мест за отчетный период составило 213 тыс. при прогнозе экономистов, предполагавшем показатель 200 тыс. Майский результат пересмотрен с 223 тыс. до 244 тыс. Уровень безработицы поднялся с 3,8% до 4%. При этом годовой рост зарплат всего на 2,7% умерил беспокойство инвесторов по поводу скачка инфляции и последующей агрессивной политики ФРС. Стоит отметить и увеличение числа желающих работать, что говорит об их уверенности в экономике.
Сильный отчет о состоянии рынка труда отодвигает на второй план тему торговой войны. Инвесторы надеются на разрешение внешнеторговых конфликтов и фокусируют внимание на позитивных макроэкономических показателях перед стартующим сезоном отчетности. Устойчиво благополучное состояние американской экономики позитивно скажется на финансовых результатах компаний, именно этот фактор и отыгрывают инвесторы. Мы ожидаем, что в ходе предстоящей сессии S&P500 вырастет на 0,5%, до 2770 пунктов.
После небольшой коррекции в конце июня индекс широкого рынка уверенно преодолел гэп до уровня 2759 пунктов. Следующей важной целью должна стать отметка 2800, после которой можно будет рассчитывать на выход к абсолютным максимумам в 2900 пунктов. Стартующий в пятницу с публикаций JPM и Citigoup сезон отчетности может положить начало этому пути.
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