Силуанов рассказал о реальных зарплатах

«9% в реальном выражении выросли заработные платы», — сказал министр.

Вместе с тем Минфин прогнозирует замедление роста реальных зарплат в 2019 году, следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в текущем (2018) году до менее 1,0% в 2019 году», — отмечается в документе.

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