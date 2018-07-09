Ещё
Силуанов рассказал о реальных зарплатах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов рассказал о реальных зарплатах 

ИА Regnum 5 часов назад
Рост реальных зарплат составил 9%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
«9% в реальном выражении выросли заработные платы», — сказал министр.
Вместе с тем Минфин прогнозирует замедление роста реальных зарплат в 2019 году, следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
«Темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,3% в текущем (2018) году до менее 1,0% в 2019 году», — отмечается в документе.
Это неполный текст новости
ИА Regnum: последние новости
Киев получит транш в €1 млрд от Евросоюза — Совет ЕС Минфин увеличит объем закупок валюты на внутреннем рынке Кудрин предложил повысить трансферты регионам на выполнение майского указа
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку70
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
ЕС дал Порошенко миллиард евро43
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение