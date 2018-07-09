Восстановление экономики США приближается к заключительной фазе

Публикация данных о промышленном производстве в Германии , оказавшихся значительно лучше ожиданий, и комментарии представителей ЕЦБ , указывающие на возможное более раннее ужесточение позиции европейского регулятора, поддержали евро, который по итогам недели укрепился относительно доллара на 0,5%. Июньские данные о количестве рабочих мест в США также превзошли консенсус-прогноз, однако некоторое повышение уровня безработицы и по-прежнему низкие темпы роста зарплат несколько смазали позитивную в остальном картину. Доходности американских казначейских обязательств снизились (доходность 10-летних бумаг за неделю опустилась на 4 бп, до 2,82%), а уменьшение наклона кривой (спред на отрезке 2–10 лет на прошлой неделе достиг отметки 28 бп против 43 бп в конце мая) может говорить о том, что цикл восстановления американской экономики приближается к своей заключительной фазе.

На наш взгляд, основным фактором риска, заслуживающим самого пристального внимания, остается риск дальнейшей эскалации глобальной торговой войны. На прошлой неделе вступила в силу первая порция американских и китайских таможенных пошлин, и, судя по протоколу последнего заседания FOMC, члены комитета обеспокоены потенциальным негативным эффектом, который торговые ограничения могут оказать на состояние экономики. В связи с этим мы полагаем, что участники рынка могут начать (или уже начали) закладывать в свои оценки вероятность паузы в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США . Улучшение показателей промышленного производства в Германии также может быть временным феноменом, связанным с желанием компаний успеть максимизировать объемы выпуска до очередного усиления напряженности в торговой сфере. Как бы то ни было, на прошлой неделе ожидания потенциального смягчения позиции FOMC оказали поддержку глобальному аппетиту к риску.

В результате большинство валют развивающихся рынков завершили неделю в положительной зоне, в среднем укрепившись относительно доллара и евро на 0,6% и 0,3% соответственно. Лучший результат показало мексиканское песо (+4,6% н/н к доллару), поводом для чего стала убедительная победа на президентских выборах Лопеса Обрадора и, как следствие, снижение политических рисков. Его первые заявления по поводу главных из стоящих перед страной проблем оказались весьма умеренными (многие опасались, что он будет более радикальным в своих высказываниях), что вызвало ралли в мексиканских активах (хороший спрос наблюдался не только на валютном рынке, но и на рынках акций и облигаций).